Москву заливает: сильные ливни с грозами ожидаются в столице всю неделю

Сильные дожди вместе с порывистым ветром и грозами будут идти всю следующую неделю в Москве.

По данным Gismeteo, дневная температура не будет превышать +20 градусов, а ночью столбик термометра будет колебаться от +10 до +13. При этом самыми дождливыми будут вторник и среда, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

По предварительным данным, пасмурная и довольно прохладная для июля погода продержится до 20 числа, после чего температура повысится на несколько градусов.