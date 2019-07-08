Федор Конюхов пролетит через всю Россию на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов планирует преодолеть путь от Москвы до Камчатки на самолете с солнечными батареями. Об этом рассказал его сын Оскар.

«Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию», - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что между Москвой и Камчаткой также есть промежуточные остановки. Среди них значатся такие города, как Челябинск, Новосибирск и Иркутск.

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Путешествие запланировано уже на сентябрь текущего года.

Напомним, в минувшую субботу Федор Конюхов добрался до Крыма на летательном аппарате с двигателем на солнечных батареях.