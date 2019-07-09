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Ирада Зейналова пригрозила «по-простому набить морду» ведущему «Рустави 2»

Дарья Муромова
00:03 09.07.2019
Зейналова отметила, что выходка грузинского ведущего - не провокация, а позор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: iradantv, Instagram

Российская телеведущая Ирада Зейналова отреагировала на выходку грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

«…У меня есть настоящие друзья-грузины. И в Москве, и в Тбилиси. Он оскорбил и их нормальные человеческие понятия о чести. Он назвал рабами меня, моего отца, моего сына, моего мужа и всех, кого я люблю и уважаю», - написала Зейналова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сама готова «набить морду» грузинскому ведущему, который оскорбил ее и близких, однако делать Зейналова предпочла бы это в реальности, а не в эфире, потому что «дно должно быть наказуемо».

«Не провокатор - позорник. И вопрос у меня к нему очень простой: неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? Ну фу же», - добавила Зейналова.

Напомним, выходка телеведущего возмутила жителей Грузии, которые пришли к зданию телеканала, требуя уволить Габунию и генерального директора «Рустави 2» Нику Гварамию. После этого журналиста на два месяца отстранили от его полномочий.

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