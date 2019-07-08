ОЗХО подтвердила выполнение Сирией обязательств по уничтожению химоружия

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили: все объекты по производству химического оружия в Сирии уничтожены. Соответствующий документ был предоставлен в ООН.

«Секретариат проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой», - цитирует ТАСС его содержание.

Отмечается, что миссия ОЗХО продолжит свою деятельность и будет нести ответственность за регулярные инспекции уже проверенных сооружений

Напомним, Запад не единожды бездоказательно обвинял Дамаск в применении химического оружия, несмотря на то, что, по собственному признанию, никаких доказательств на то не было.

В свою очередь Россия выступает против проведения в Сирии очередных проверок фактов уничтожения химического оружия.