Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией официально вступил в силу сегодня, восьмого июля. Российские и грузинские авиакомпании прекратили свои рейсы.

Ранее прямое сообщение осуществляли российские компании «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, а также две грузинские - Georgian Airways и Myway Airlines. Рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Жуковского, Перми, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Новосибирска и других городов, а также из Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Пассажиры, купившие билеты российских авиалиний на восьмое июля или более позднюю дату, имеют возможность без финансовых потерь вернуть деньги или оформить поездку на другие направления.

Запрет на авиасообщение между двумя странами подписал президент России Владимир Путин после того, как в Грузии начались беспорядки из-за инцидента на Международной ассамблее православия.

Напомним, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл сессию Ассамблеи, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольства со стороны некоторых политических партий, из-за чего встреча была сорвана. После этого в центре Тбилиси начались акции протеста.