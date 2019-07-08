Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Беспорядки в Грузии ТЕГИ

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

Дарья Муромова
02:39 08.07.2019
Запрет на авиасообщение между двумя странами подписал президент России Владимир Путин после того, как в Грузии начались беспорядки из-за инцидента на Международной ассамблее православия.
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
© Фото: Nicolas Maeterlinck, globallookpress

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией официально вступил в силу сегодня, восьмого июля. Российские и грузинские авиакомпании прекратили свои рейсы.

Ранее прямое сообщение осуществляли российские компании «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии», Red Wings и Smartavia, а также две грузинские - Georgian Airways и Myway Airlines. Рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Жуковского, Перми, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Новосибирска и других городов, а также из Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Пассажиры, купившие билеты российских авиалиний на восьмое июля или более позднюю дату, имеют возможность без финансовых потерь вернуть деньги или оформить поездку на другие направления.

Запрет на авиасообщение между двумя странами подписал президент России Владимир Путин после того, как в Грузии начались беспорядки из-за инцидента на Международной ассамблее православия.

Напомним, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл сессию Ассамблеи, сев в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольства со стороны некоторых политических партий, из-за чего встреча была сорвана. После этого в центре Тбилиси начались акции протеста.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата08.07.2019, 03:08
Масштабные танковые учения прошли под Челябинском: видео
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.07.2019, 07:49
Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Беспорядки в Грузии
02:39 В стране и мире
Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
01:59 В стране и мире
Georgian Airlines хочет сохранить рейсы Тбилиси-Москва вопреки запрету
23:28 В стране и мире
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
19:38 В стране и мире
Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты
19:08 В стране и мире
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:41 В стране и мире
Раскрыты новые подробности о мотоцикле Aurus
03:33 В стране и мире
Москву заливает: сильные ливни с грозами ожидаются в столице всю неделю
02:16 Спорт
Бразилия в девятый раз завоевала Кубок Америки
02:08 В стране и мире
Видео
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после скандальной речи про Путина
01:59 В стране и мире
Georgian Airlines хочет сохранить рейсы Тбилиси-Москва вопреки запрету
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети показали преемника легендарного мотороллера «Муравей»
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Москву
Видео
«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.