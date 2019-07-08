Заработок на мучениях: зоозащитники требуют запретить фотобизнес с животными

Зоозащитники объявили бой фотосессиям с дикими животными. В Сети активисты собрали уже более 80 тысяч подписей.

Сейчас закона, который может запретить такие съемки, пока нет. Чтобы приравнять действия живодеров к статье «Жестокое обращение с животными», нужна большая доказательная база.

Полицейские могут забирать только тех питомцев, на которых у владельцев нет документов. Так, например, в ходе недавнего рейда из звериной тюрьмы спасли двоих попугаев. Их пристроили в зоопарк.

За теми животными, которых удалось спасти, ухаживают волонтеры. Многим необходима медицинская помощь. У большого процента животных навсегда останется психологическая травма, и они никогда не смогут довериться человеку.

Вольерные комплексы и зоопарки становятся единственным спасением для искалеченных диких животных. Их выбрасывают после окончания курортного сезона. Но тех, кто выживает, - единицы. Большинство зверей спасти не удается.

Но бывает и так, что зоозащитники и полицейские опаздывают, и спасать им уже некого. Так, в Черном море прошлым летом обнаружили мертвого крокодила. Еще один был найден зимой на свалке. Тех, кто совершил эти преступления, поймать так и не удалось.