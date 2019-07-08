Зеленский запретил военным возглавлять Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский запретил военным занимать должность министра обороны государства.

Указ лидера страны, опубликованный на его сайте в этот понедельник, корректирует перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского состава и предельных воинских и специальных званий по данным должностям.

Из перечня для замещения военными убраны должности министра обороны, его заместителя и директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Раньше руководить украинским военным ведомством мог только представитель высшего офицерского состава.