Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после скандальной речи про Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2» прерывает свое вещание, после того как один из журналистов в эфире своей программы нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Такое решение принял гендиректор компании Ника Гварамия, говорится на сайте «Рустави 2».

По его словам, в связи с инцидентом на журналистов канала были совершены нападения, а участники протестов грозились вломиться в здание телеканала и разгромить редакцию.

«Мы пошли на этот шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналистам угрожают», - заявил Гварамия.

Он призвал грузинские власти обеспечить должную безопасность сотрудникам канала, после чего вещание будет восстановлено.

Напомним, конфликт возник после того как грузинский журналист Георгий Габуния нецензурно на русском языке высказался в адрес президента РФ.