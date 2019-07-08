Крупный пожар произошел в коттеджном поселке в Подмосковье

Кровля таунхауса в Домодедовский районе Подмосковья загорелся. Возгорание на площади 800 кв. метров произошло в коттеджном поселке «Московские дали».

«В поселении Заболотье в коттеджном поселке "Московские дали" горит кровля двухэтажного четырехподъездного таунхауса на площади 800 кв. м. В результате пожара пострадала 15-летняя девочка», - рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что площадь кровли составляет 1600 кв. метров. При этом, часть таунхауса находится на этапе строительства. В здании проживает семья из семи человек.

Прибывшим на место возгорания пожарным удалось остановить распространение огня. В МЧС сообщили, что в 21.50 мск пожар был локализован на 800 кв.м.