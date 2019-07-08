«Треба поговорити»: Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста

Телеведущий Андрей Малахов, который согласился участвовать во время телемоста «Надо поговорить», который был согласован между российским и украинским телеканалами, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призывая защитить журналистов, которым угрожают физической расправой.

«Треба поговорити. Надо поговорить. Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», - заявил ведущий.

Малахов попросил Зеленского сделать все возможное, чтобы украинские коллеги не пострадали в результате недовольства политиков и общественности на Украине из-за анонса телемоста с Россией.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа – журналисты, четвертая власть, а также члены их семей не пострадали», - добавил Малахов.

Телеведущий пояснил, что планировался разговор между людьми и о людях, которые последние пять лет не общались и остались по разные стороны конфликта.

«Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического моста, это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой. Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели – сделать праздник улыбок и счастья. Берегите друг друга». – подытожил Андрей Малахов..

Телемост «Надо поговорить» должны были провести телеканалы «Россия-1» и NewsOne, однако его пришлось отменить из-за угроз в адрес украинского телеканала и его сотрудников. Кроме того, генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за планов провести телемост с РФ.