Файер-шоу против телемоста: в Киеве радикалы забрасывают здание NewsOne петардами

В настоящее время рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста радикалов из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 24», который был отменен из-за угроз журналистам.

Националисты выступают с требованиями закрыть телеканалы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».

Как сообщает издание «Страна.ua», у здания NewsOne собрались почти три сотни активистов. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как играет бодрая музыка, активисты жгут файеры, а на территорию комплекса, где находится телеканал, залетают петарды.

Также сообщается, что в акции принимают участие глава Нацкорпуса Сергей Филимонов, экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко, лидер ультраправой организации С14* Евгений Карась, а также члены партии «Голос» Вакарчука.

Телеканал анонсировал телемост с «Россией 1». После атаки сторонников Порошенко и националистов NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить», его планировали провести с РФ.

*C14, «Правый сектор» - организации, запрещенные на территории России.