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Зеленский назвал условия для снятия блокады Донбасса

Василиса Морозова
21:12 08.07.2019
Киев готов снять экономическую блокаду с Донбасса при условии возвращения украинских предприятий под контроль Украины.
Зеленский назвал условия для снятия блокады Донбасса
© Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к прекращению вооруженного конфликта в Донбассе уже через год, поэтому не исключил снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия областей вернутся под контроль Киева.

Об этом Зеленский заявил на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Я верю, что все стороны хотят остановить войну, и мы верим, что найдем выход из этой ситуации и продвинемся в вопросе обмена военнопленными», - сказал он, отметив, что в Минске рассматривают вопрос об обмене пленными, но списки пока не совпадают.

Зеленский предложил пока что расширить список товаров, который люди могут перевозить при пересечении линии соприкосновения в Донбассе, что «очень облегчит человеку жизнь там», пишет РИА Новости.

«Давайте расширим возможность людей быть людьми. Нужно, чтобы вы имели перечень тех предметов, которые нельзя проносить, а не наоборот», - подчеркнул он.

По его словам, полное снятие экономической блокады Донбасса со стороны Киева станет возможно, когда Украине вернут «незаконно национализированные предприятия», которые расположены в неподконтрольной Киеву части востока страны.

Украинский президент подчеркнул, что хотелось бы «двигаться быстрее, чем дипломатия» в вопросе реинтеграции Донбасса. Зеленский напомнил, что стороны постепенно двигаются к прекращению огня, а войска возле Станицы Луганской уже разведены.

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