Смерч выкосил десять километров леса под Кировом: видео
Образовавшийся в Кировской области смерч повалил сотни гектаров леса.
© Видео: Маргарита Ч, Youtube, Алексей Кокорин, ВКонтакте © Фото: Минлесхоз Кировской области
Непогода, обрушившаяся на Кировскую область в конце июня, принесла град и смерчи. Один из таких смерчей повалил около десяти километров леса, сообщает Gorodkirov.ru.
Воронка прошла около села Роговое в Слободском районе 29 июня. По словам специалистов, скорость ветра могла достигать 93 м/с. Ширина смерча в самой широкой части была около 600 метров, а длина - 10 км.
Позже в Сети появились кадры, снятые с коптера, на которых видно, что лес буквально выкошен под корень обрушившейся стихией.
Смерчи были зафиксированы также в Омутнинском, Слободском и Белохолуницком районах области.