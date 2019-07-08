Недовольства, стычки и драки: Тбилиси охватили акции протеста

В Тбилиси вечером в понедельник, 8 июля, проходит сразу четыре акции протеста. Как сообщает Sputnik Грузия, в центре столицы на проспекте Руставели собрались митингующие с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, однако «их место» у здания парламента неожиданно заняли «борцы за традиции», выступающие против проведения парада представителей ЛГБТ.

Полиция разделяла участников этих акций, но, по данным «Интерфакса», первые пообещали отбить площадь у «нанятых правительством грузинских радикалов», после чего начались столкновения. К настоящему времени известно об одном пострадавшем. Полицейские оперативно доставили раненого к машине скорой помощи.

Еще одна акция проходит в спальном районе города, возле офиса «Рустави 2». Ее участники протестуют против скандального монолога ведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. Митингующие требуют извинений от Габунии и руководства «Рустави 2».

Также, пишет Sputnik, неожиданно началась акция сторонников ЛГБТ, ранее отмененная организаторами. Участники «Парада гордости» с флагами и соответствующей символикой постояли у здания МВД на Кахетинском шоссе, а потом дошли до проспекта Руставели.

Отмечается, что к центру города стянута полиция, чтобы не допустить столкновений между участниками контр-акций.