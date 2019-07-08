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Ведущий NewsOne анонсировал проведение телемоста с Донбасом и Крымом

Василиса Морозова
21:40 08.07.2019
Руслан Коцаба заявил, что занимается поиском площадки для организации телемоста с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также с Крымом.
© Видео: Ruslan Kotsaba, Youtube © Фото: Ruslan Kotsaba, Youtube

Ведущий телеканала NewsOne, журналист Руслан Коцаба заявил, что намерен провести телемост с Донецком, Луганском и Крымом. В своем видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале, он подчеркнул, что хочет обсудить с украинцами волнующие всех вопросы.

При этому, как отметил Коцаба, он планирует провести телемосты не с российскими СМИ. Он хочет провести телемосты напрямую с Донецком и Луганском, а также украинцами, которые живут в Крыму.

«Считаю нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом.. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там», - заявил Коцаба.

По его словам, было бы интересно обсудить тарифы, прогнозов на будущее, а также обещания госинститутами социальных гарантий семьям погибших на подконтрольной и неподконтрольной Киеву территориях Украины. Теперь, по его мнению, все убедились, что «это была война олигархов».

Он признал, что украинские журналисты испугались после угроз физической расправы из-за планируемого телемоста с российскими коллегами. Однако Коцаба пообещал все-таки организовать разговор с украинцами.

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал, что 12 июля между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Новость вызвала недовольство украинских политиков и журналистов. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо».  Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост с российскими журналистами.

Руслан Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации на Украине, которая проходила из-за конфликта в Донбассе. Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи, пишет РИА Новости.

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