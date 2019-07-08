Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал «бить по морде» украинцев, которые кричали ему вслед «Позор!». Инцидент произошел во время визита в Хмельницкий в рамках тура политика перед парламентскими выборами.

Запланированная прогулка по улице Проскуровской началась с двухчасовым опозданием, при этом Порошенко встретили скандированием слова «Ганьба!».

Позже, выступая на площади экс-президент Незалежной заявил, что не собирается постоянно терпеть выходки провокаторов и в следующий раз готов применить силу.

«В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками», - пообещал Порошенко.

Видео выступления опубликовало местное издание Marik. Отмечается, что политик посетил Хмельницкую область вместе с командой 4 июля.