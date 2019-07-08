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«Ни сын Кавказа, ни мужчина, ни горец»: Кадыров о выходке грузинского журналиста «Рустави 2»

Александра Арсентьева
20:51 08.07.2019
По его словам, президент и премьер-министр Грузии должны принести официальные и извинения президенту России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Emile Alain Ducke, dpa, Globallookpress

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на оскорбления президента России журналистом грузинского канала «Рустави 2» Георгием Габунией.

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника», - написал он в своем канале.

По словам Кадырова, любые попытки свести произошедшее к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны и не могут быть ни каком уровне приняты к сведению.

«Все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами "Рустави 2". Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах. Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности», - отметил Кадыров.

По словам лидера Чеченской республики, президент и премьер-министр Грузии должны принести официальные и извинения президенту России.  

Кадыров в своей публикации заявил, что в настоящее время россиянам пытаются внушить, что «Грузия осудила выходку мерзавца». Он добавил, что руководство телеканала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому произошедшее нужно расценивать как спланированную «мерзкую акцию со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны».

Напомним, журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России и память его родителей. Выходка журналиста возмутила жителей Грузии, они вышли к зданию телеканала и выступили с требованием уволить Габунию и генерального директора канала Нику Гварамию. В результате «Рустави 2» приостановил полномочия журналиста Георгию Габунии на два месяца.

В России члены Государственной думы призывают экстрадировать грузинского журналиста в Россию и за оскорбление президента РФ привлечь его к уголовной ответственности, потому что его слова были восприняты как оскорбление России и всех граждан РФ.

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