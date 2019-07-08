Глава Дагестана доложил Путину о сэкономленных 7 млрд рублей из бюджета

В бюджете Дагестана сэкономили свыше 7 млрд рублей. Сэкономленные средства пойдут, в частности, на закупку школьных автобусов, машин скорой помощи и обустройство школ. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Владимир Васильев.

Как отметил руководитель региона, только на пересчете качества дорожного строительства удалось сэкономить почти 2,5 млрд рублей. Сейчас в республике планируют почти в 5 раз увеличить финансирование лекарственного обеспечения. Уже возобновилось строительство 60-ти социальных объектов, 37 из которых больше пяти лет были приостановлены.

«Посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет», - доложил Васильев.

По его словам, из этих средств планируется выделить деньги на 95 школьных автобуса, 108 машин скорой помощи и 50 флюорографических аппарата.

«Прекращены с 2018 года 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность, выплаты – тоже приличная сумма», - сказал он.

Кроме того, значительные средства были выделены на водоснабжение (1 млрд 700 млн рублей) и газификацию населенных пунктов (250 млн рублей).

«Выделили 771 миллион – впервые – на местные дороги. Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам», - добавил глава Дагестана.

Также, как отметил Васильев, в республике возобновили строительство социально инженерной инфраструктуры, в частности 60 объектов, строительство 37 из которых было приостановлено более 5 лет назад.