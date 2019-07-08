«Саботаж Гройсмана»: вице-премьера Украины не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в эфире канала «Прямой», что ее не пустили на саммит Украина - ЕС, который проходит 8 июля в Киеве.

«Первый раз, когда профильный вице-премьер, отвечающий за координацию всей работы по европейской и евроатлантической интеграции не участвует в саммите», - подчеркнула она, отметив, что за 40 минут к ней так никто и не вышел из протокола.

По словам Климпуш-Цинцадзе, охранники заявили политику, что ее просто-напросто нет в списках. Она восприняла случившееся как саботаж премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Саботаж такой и какие-то неформальные консультации провел премьер Гройсман и решил исключить меня из этой делегации, поскольку в предыдущих списках я была. ..Это значит, что премьер не заинтересован в дальнейшем сближении Украины и ЕС», - добавила украинский вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, что новый президент Украины с командой не успел еще разобраться в том, как проходит подготовка к саммиту, поэтому они «стали заложниками низких игр», затеянных со стороны главы правительства.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила также, что на саммите в Киеве будут продемонстрированы практические решения, которых они достигли, так как целый год ее команда работала над приоритетами европейской интеграции для трансформации их в практические решения.

Саммит Украина - ЕС проходил 8 июля в Мариинском дворце в Киеве. На брифинге по завершению саммита президент Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен остановить конфликт в Донбассе дипломатическим способом, на исключая снятия экономической блокады с территории этих областей.