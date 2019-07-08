Наводнение в Вашингтоне: метро и Белый дом оказались подтоплены

Сильные ливни в районе американской столицы привели к срыву железнодорожного сообщения на южном направление, оказалось подтоплено метро, а также ряд районов Вашингтона и окрестностей. Об этом сообщила компания Amtrak.

Наводнение коснулось и некоторых помещений Белого дома. Местные жители публикуют видео с места происшествия. Социальные сети изобилуют фотографиями и видео из вашингтонской подземки, на которых с потолка некоторых станций льются водопады, затопленные лифты и отсутствия движения поездов.

Некоторые улицы столицы также оказались под водой, в связи с чем водителям пришлось добираться до безопасных мест вплавь. Журналисты пула президента США поделились фото прямо из Белого дома, на которых продемонстрировали подтопленные рабочие места.