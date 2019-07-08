В ДНР начали расследование обстрела ВСУ съемочной группы «Звезды»

В ДНР в село Коминтерново для расследования фактов обстрела Свято-Спиридоновский храма и съемочной группы телеканала «Звезда» в подразделение прибыла следственная группа военной службы правопорядка под руководством начальника Донецкого зонального отдела ВСП полковника Фомуляева. Об этом сообщили в Управлении народной милиции ДНР.

Задача следственной группы состоит в определении виновных в нарушении минских договоренностей и выявление фактов сокрытия небоевых потерь в 36 бригаде.

Корреспондент «Звезды» отправилась в село Коминтерново для того, чтобы снять последствия обстрела ВСУ Свято-Спиридоновского храма. Минометные удары начались, когда съемочная группа находилась возле дворца культуры.

Журналисты в течение некоторого времени не могли выехать из Коминтерново, потому как улица, по которой можно было бы покинуть село, тоже обстреливалась из крупнокалиберных пулеметов.

Позже съемочная группа выехала из населенного пункта. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 6 июля снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма. В здании начался пожар. Местные жители бросились спасать храм, они смогли вынести из охваченного здания иконы и другие святыни.