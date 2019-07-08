Премьер Грузии назвал скандал с ведущим «Рустави 2» провокацией Саакашвили

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что скандальное заявление телеведущего Георгия Габунии на телеканале «Рустави 2» является провокацией со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от "Единого национального движения" и из вождя», - подчеркнул Бахтадзе, говоря о партии, лидером которой является Саакашвили.

Премьер-министр Грузии назвал произошедшее «грязной провокацией, цель которой - дестабилизация ситуации», а также нанесение вреда национальным интересам страны.

Напомним, журналист «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире оскорбил российского президента и память его родителей. Выходка скандального журналиста возмутила граждан Грузии, которые вышли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию, а заодно и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию. В итоге телеканал «Рустави 2» приостановил полномочия журналиста Георгию Габуния сроком на два месяца.

Тем не менее, в России члены Госдумы призывают экстрадировать грузинского журналиста в РФ и привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление президента РФ, потому что его заявления они восприняли как оскорбление России и всех граждан РФ.