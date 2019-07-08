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Удар за ударом: кадры из разрушенной после обстрелов школы в ДНР

Екатерина Габель
18:47 08.07.2019
Сегодня ночью на юге ДНР из артиллерийских систем обстреляли село Красноармейское. В результате прямого попадания в подстанцию было обесточено более 14 населенных пунктов. В результате обстрела пострадали аптека и школа.
© Видео: ТРК "Звезда"

От линии соприкосновения до Красноармейского примерно 10 километров. Применяя артиллерийские системы калибра 152-мм, ВСУ добивают и в поселок. Сегодня село обстреляли. За ночь ВСУ трижды накрыла обстрелом  поселок, один раз откорректировав огонь с помощью запрещенного минскими соглашениями беспилотника.

От обстрелов пострадала школа. Учителя вместо подготовки к новому году убирают стекло и штукатурку. Вместо расписания кружков и секций на стенах донецкой школы висят плакаты, которые учат детей поведению во время обстрелов.

«Ситуация начала накаляться примерно две недели назад. Было, три дня подряд нас обстреливали, но по селу не было. А вот с прошлой недели обстреливают именно село», - рассказала Анна, местная жительница.

В результате обстрелов пострадала и подстанция. Из-за этого, по предварительным данным, обесточены порядка 14 населенных пунктов. В пять утра прямое попадание снаряда, и жители лишились еще и аптеки, которая у них одна на 11 населенных пунктов.

Накануне под огонь попала и съемочная группа телеканала «Звезда». Журналисты снимали последствия обстрела в поселке Коминтерново. В нем нет военных, только мирные жители. Стреляли ровно по тому зданию, где пару минут назад журналисты «Звезды» проводили съемку. В этом здании люди обычно получают гуманитарную помощь. Съемочная группа смогла уехать из Коминтерново по дороге, которую регулярно обстреливают ВСУ.

И уже сегодня под обстрел в районе Горловки попали журналисты местного телеканала «6 ТВ». Огонь украинские силовики вели из стрелкового оружия.

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