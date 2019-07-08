Все организованные российские туристы покинули Грузию

Сегодня вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Ранее соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Это произошло на фоне участившихся русофобских акций на территории Грузии. По сообщению Ростуризма, все организованные российские туристы, которые должны были вылететь из Грузии до 8 июля, вернулись на родину.

«Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, - 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года. Из них: 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсацию от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, все авиакомпании приняли билеты к возврату. Не принимает их только одна компания - Georgian Airways. Она требует заявления на возврат. Срок их рассмотрения - до 90 рабочих дней.

Указ, согласно которому запрещено прямое авиасообщение между Россией и Грузией, был подписан 21 июня. Эта мера была вызвана акциями протеста в Тбилиси. Причиной для них стало выступление в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он открыл сессию Международной ассамблеи православия, сев в кресло спикера грузинского парламента.