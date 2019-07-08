«Рустави 2» отстранил оскандалившегося ведущего от эфира

Орган саморегулирования грузинского телеканала «Рустави 2» решил прекратить полномочия и отстранить от журналистской деятельности телеведущего авторской программы Георгия Габуния, оскорбившего президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил генеральный директор телеканала Ника Гварамия, сообщает портал «Грузия Online».

«Нецензурщина Габуния была тяжелой профессиональной ошибкой, так как нельзя, чтобы выражение было настолько неприемлемым. », - говорится в заявлении гендиректора «Рустави 2».

Отмечается, что Габуния создал в уже напряженной обстановке в Грузии «еще один очаг нежелательного напряжения».

«Решением органа саморегулирования канала, Георгию Габуния на два месяца приостановлены полномочия», - добавил Гварамия.

Ранее сообщалось, что после того, как телеведущий грузинского телеканала Георгий Габуния в своей передаче оскорбил российского президента Владимира Путина, члены Госдумы предложили экстрадировать и судить его. Депутаты ГД высказались, что грузинского журналиста необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Выходка телеведущего вызвала недовольство граждан Грузии, которые пришли к зданию телеканала, требуя уволить Габунию и гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию.