В Госдуме выступили за экстрадицию в РФ ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы высказались за привлечение ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По его словам, депутаты сошлись во мнении, что оскорбивший российского лидера Владимира Путина телеведущий должен понести наказание за хамское поведение.

«Необходимо экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны», - добавил Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что все члены Совета парламента единодушно рассматривают случившееся как оскорбление России и всех граждан РФ.

В Кремле раскритиковали выходку журналиста. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такое поведение «недостойно грузинского народа». В МИД РФ выразили надежду на адекватные меры со стороны властей Грузии.

Госдума на заседании 9 июля рассмотрит проект заявления о мерах реагирования РФ на ситуацию в Грузии, в том числе на ситуацию с телеведущим «Рустави 2».