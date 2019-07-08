Умер исполнитель финальной песни в фильме «Офицеры» Владимир Златоустовский

В понедельник, 8 июля, на 81-м году жизни скончался режиссер Владимир Златоустовский, говорится на сайте Союза кинематографистов России.

«Восьмого июля 2019 года на 81 году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский», - говорится в сообщении.

В мае Владимир Златоустовский отпраздновал свой 80-й юбилей.

«Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино СК, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича», - сказано в сообщении на сайте.

Владимир Златоустовский родился 24 мая в 1939 году в Москве. Он окончил Театральное училище им. Щукина, после чего работал на Киностудии им. Горького и был режиссером сюжетов киножурнала «Ералаш». С 1960 года Златоустовский дебютировал в фильме «Прыжок на заре». В 1970 году он был вторым режиссером у Владимира Рогова в фильме «Офицеры», где исполнил эпизодическую роль и исполнил одноименную песню. Также он снял картины «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат», режиссировал сериал «Возвращение Мухтара».