Орешкин поручил провести расследование из-за досрочной публикации данных по инфляции
Банк России до официальной публикации Росстата сообщил, что инфляция в июне снизилась до 4,7% в годовом выражении.
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование из-за досрочной публикации данных по инфляции за прошлый месяц.
На сайте ЦБ утром опубликовали информацию о снижении инфляции до 4,7% в годовом выражении. Данные были опубликованы со ссылкой на Росстат, где официально статистику за июнь на тот момент еще не разместили.
«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», - цитирует Орешкина РИА Новости.