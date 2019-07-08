Орешкин поручил провести расследование из-за досрочной публикации данных по инфляции

На сайте ЦБ утром опубликовали информацию о снижении инфляции до 4,7% в годовом выражении. Данные были опубликованы со ссылкой на Росстат, где официально статистику за июнь на тот момент еще не разместили.

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