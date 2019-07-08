Ученые выяснили, что ждет курильщиков, бросивших вредную привычку до 45 лет

Команда из Австралийского национального университета в Канберре под руководством Эмили Бэнкс провела долгосрочное исследование. Группа наблюдала за 188 167 курильщиками и некурящими старше 45 лет. Целью исследования было проанализировать влияние вредной привычки на сердечно-сосудистую систему. Отчет опубликовал журнал BMC Medicine.

Команда университета брала в расчет интенсивность и продолжительность курения, возраст, пол, употребление спиртного, доходы и образование.

Исследование показало, что курящие люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний примерно в три раза чаще, чем некурящие. Кроме того, у них повышается риск инсульта и сердечного приступа вдвое. Сообщается, что в Австралии около 6 400 курильщиков умирают ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но ученые выяснили, что отказ от курения снижает риск подобных болезней. А бросившие курить до 45 лет могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, примерно на 90%.