Шереметьево компенсирует авиакомпаниям расходы из-за задержек багажа

Московский аэропорт «Шереметьево» заплатит авиаперевозчикам за сбой в системе багажа. Об этом заявил замгендиректора воздушной гавани Андрей Никулин.

Аэропорт также покроет расходы компаний на компенсации пассажирам. Однако размер компенсаций он не назвал.

Аэропорт обслуживает около 150 000 единиц багажа в сутки. Что касается грузового коллапса, то ситуация должна стабилизироваться к 15 августа. Пока же сотрудникам воздушной гавани приходится работать сверхурочно, что оплачивается также сверхурочно.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в мае - пассажирам приходилось ждать свои вещи по несколько часов. К 30 июня количество чемоданов, которые не смогли отправить к месту назначения, перевалило за полторы тысячи. В аэропорту этот коллапс объяснили нехваткой сотрудников и введением новой системы обработки багажа.

Как сообщает газета «Ведомости», в аэропорту попытались решить проблему повышением заработных плат. Компания «Шереметьево Хэндлинг», отвечающая за багаж пассажиров, повысила зарплату своим грузчикам почти в пять раз - с 45 тыс. рублей весной до 200-211 тыс. рублей в июле, написало издание. Однако Никулин опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что после проверки комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры целый ряд сотрудников «Шереметьево-Хэндлинг» уволили.