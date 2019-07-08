В Казани кондуктор набросился на подростка, хотевшего оплатить проезд через телефон

В Казани в 62-м автобусе 16-летний школьник попытался оплатить проезд через телефон, но кондуктор в грубой форме отказался принимать оплату через мобильное устройство и потребовал, чтобы подросток вышел. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Школьник хотел объяснить кондуктору, что у него с собой нет банковской карты, а она привязана к телефону, и он имеет полное право оплачивать проезд таким образом.

«Вы не даете мне оплатить проезд. Сейчас можно оплачивать по картам. Я сто раз уже так делал», - заявил подросток.

За школьника вступились другие пассажиры, попросив у кондуктора принять оплату через телефон. Кондуктор настаивал на том, что оплачивать проезд при помощи телефона нельзя.

«Ты меня таким образом без зарплаты оставишь. Меня оштрафуют. Ты мне на нервах играешь и смеешься, как обезьяна», - заявил кондуктор.

В социальных сетях данный инцидент принялись живо обсуждать. Как заявили казанцы, количество инцидентов с оплатой проезда в последнее время возросло. В первую очередь это связано с тем, что кондукторам не объясняют, как пользоваться аппаратами.