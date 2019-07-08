«Все увидели какой-то садизм»: знакомые Габунии дали оценку его выходке в эфире «Рустави 2»

В воскресенье вечером в эфире телеканала «Рустави 2» грузинский телеведущий Георгий Габуния полторы минуты оскорбительно выражался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Его поступок уже осудили не только в России, но и в самой Грузии. Люди, знакомые с Габунией, рассказали о телеведущем.

По словам экс-министра госбезопасности Грузии Валерия Хабурдзании, сказать то, что наговорил ведущий, не может психически здоровый человек. Он назвал Габунию «говорящей головой, которая способна на все». Но неординарные выступления и сделали его популярным, считает Хабурдзания.

«Как-то он надругался над Богоматерью, после чего на него напали молодые люди. Православная молодежь. Не скажу, что хотели избить, скорее, припугнуть. Пришли к нему выразить свой протест. Он закрылся в машине и вызвал полицию. Всех этих людей арестовали, а Габунии назначили охрану. Он так и ходит до сих пор с охраной от государства», - добавил экс-министр госбезопасности Грузии.

Про эпатажность телеведущего говорит и политолог Давид Пурцхванидзе. Но то, что Габуния сказал во время своего шоу 7 июля, это «была не просто критика в нецензурной форме». По словам Пурцхванидзе, было видно, что Габуния получает от этого удовольствие.

«Все увидели какой-то садизм», - сказал политолог.

Он считает, что поведение телеведущего было недопустимым, и он «подставил» не только телевидение, но и всех людей.

«В целом был нормальный парень, но потом у него проснулся талант к журналистике. Не могу сказать, что он какой-то придурок: он умеет задавать вопросы, взаимодействовать с аудиторией», - рассказал «360» журналист Гиви Николишвили, хорошо знавший отца Габунии.

Он добавил, что не верит в то, что оскорбления в адрес президента России - это его личное решение. По его словам, антироссийская риторика всегда была у канала «Рустави 2», но это всегда было в пределах нормы до вечера 7 июля.