«Справедливость восторжествовала»: житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за клад

Ленинский районный суд удовлетворил иск жителя Курска Александра Снегирева о взыскании компенсации за переданный Минфину клад, который исчез.

Снегирев нашел при ремонте своего дома, доставшегося ему по наследству, клад с золотыми монетами дореволюционной чеканки. После этого житель Курска передал полиции 260 монет, которые остались в комнате вещественных доказательств городского УВД.

Клад был признан исторической ценностью и отправлен в Госхран России. Эксперты оценили монеты в 4 млн 304 тысячи рублей. Однако старинные деньги в Москву не доехали, так как при вскрытии упаковки в госхранилище при Минфине РФ в коробке оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Александр Снегирев обратился в суд и потребовал выплатить ему положенную по закону компенсацию. Спустя несколько лет, 8 июля 2019 года, Ленинский районный суд удовлетворил иск жителя Курска.

«Решением суда с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу истцов взыскано вознаграждение за клад в размере 2 152 284 рубля в равных долях, то есть по 1 076 142 рубля в пользу каждого», - объявила судья.

Мужчина, услышав решение суда, не смог сдержать слов. Снегирев заявил, что остался доволен, потому что «справедливость восторжествовала».