Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там
Пилоты Patrouille Suisse ориентируются только по картам и часам. GPS их истребители не оборудованы.
© Видео: lavenir.net © Фото: Wolfgang Kumm, dpa, Globallookpress
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями. Команда должна была показать программу в небе над Лангенбруком, где праздновали 100-летие со смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, сообщает The Avionist.
Вместо этого пилотажная группа выступила перед зрителями фестиваля йодля в Мюмлисвилле. Лидер команды заметил скопление людей и решил, что это нужная точка.
Пилоты Patrouille Suisse летают на старых истребителях, не оборудованных GPS. Они ориентируются по картам, часам и ориентирам на земле.
О своей ошибке группа узнала только на аэродроме.