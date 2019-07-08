Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse перепутала фестивали и выступила не перед теми зрителями. Команда должна была показать программу в небе над Лангенбруком, где праздновали 100-летие со смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, сообщает The Avionist.

Вместо этого пилотажная группа выступила перед зрителями фестиваля йодля в Мюмлисвилле. Лидер команды заметил скопление людей и решил, что это нужная точка.

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Пилоты Patrouille Suisse летают на старых истребителях, не оборудованных GPS. Они ориентируются по картам, часам и ориентирам на земле.

О своей ошибке группа узнала только на аэродроме.