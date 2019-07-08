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«Борьба за каждый миллиметр»: Кузнецова рассказала о здоровье девочки из Ингушетии

Татьяна Полуказакова
17:01 08.07.2019
Аиша Ажигова с тяжкими телесными повреждениями находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: anna_jurevna Instagram

За сохранение кистей рук семилетней Аиши Ажиговой, которую с тяжкими травмами привезли из Ингушетии в Москву, борются врачи. Об этом на брифинге в Ярославле сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«К сожалению, сейчас те прогнозы, о которых говорили ранее, не подтверждаются. Мы должны быть в одном уверены, что доктора сделают все возможное. Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность», - заявила Кузнецова.

Она добавила, что в НИИ детской хирургии пытаются сохранить Аише левую руку.

Девочку госпитализировали 4 июля. Ей провели операцию в Назрани, а потом перевезли в Москву. В нанесении тяжких телесных повреждений ребенку подозревают ее тетю. В данный момент она задержана. Возбуждено уголовное дело.

Помочь Аише можно с помощью пожертвований в благотворительный фонд. Реквизиты указаны на сайте НИИ детской хирургии. Кроме того, в самом медучреждении ей можно передать подарок.

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