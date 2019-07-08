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ВГТРК пригласил участников телемоста между РФ и Украиной на эфир в Москву

Александра Арсентьева
16:23 08.07.2019
В понедельник NewsOne заявил об отмене из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и его коллектива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

После обострения ситуации вокруг телемоста с украинским каналом NewsOne телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников в свою студию в Москве. Об этом заявили «Звезде» в пресс-службе ВГТРК.

В компании заявили, что телемост с телеканалом NewsOne был задуман для того, чтобы «простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем». Но, как заявили в пресс-службе, в контексте последних событий российский канал не может не учитывать позицию украинских коллег, считающих, что проведение телемоста может создать угрозу для безопасности журналистов и их семей.

«Принимая во внимание это обстоятельство, мы - со своей стороны - приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"», - заявили в ВГТРК.

Телеканал «Россия 1» анонсировал, что 12 июля в 18.00 по московскому времени между ним и каналом NewsOne в Киеве пройдет телемост.

Анонс вызвал большие недовольства со стороны украинских политиков и журналистов. Возмущение высказал Национальный совет журналистов. Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что телемост - попытка повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала в Facebook, что недопустимо проводить телемост между российским и украинским телеканалами во время войны.

В понедельник канал NewsOne заявил об отмене из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и его коллектива.

В связи с планами провести телемост между двумя странами генпрокуратурой Украины было возбуждено дело по статье «покушение на совершение госизмены».

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