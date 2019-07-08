Минск готов провести встречу лидеров РФ, Украины, Франции, ФРГ, Британии и США

Белоруссия готова обеспечить на высоком уровне встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, Германии, США и Британии. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Минск не просто готов. Руководство Белоруссии всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать», - приводит слова министра агентство Sputnik Беларусь.

Как заявил Макей, если будет достигнуто соответствующее взаимопонимание, то Белоруссия готова сделать все возможное для того, чтобы мероприятие состоялось на высочайшем уровне.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в Минске при участии американского президента Дональда Трампа, премьера Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона «чей Крым и кого нет в Донбассе».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена. Песков также обратил внимание, что Соединенные Штаты не являются одной из стран-участниц «нормандского формата», которые подписывали минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР И ЛНР, которые после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине заявили о независимости.

По последней информации ООН, около 13 тысяч человек стали жертвами конфликта. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которой с сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.