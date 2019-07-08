После дела о серийном отравителе в Москве уволен глава ОВД по Басманному району

Начальника отдела МВД по Басманному району Москвы Сергея Васильева уволили по результатам служебной проверки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как пишет ТАСС, увольнение оказалось связано с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, которого ранее отпускали под подписку о невыезде.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманному району», - сообщили в полиции.

В настоящее время полицейских из ОВД «Басманный» проверяет Следственный комитет. Отмечается, что, помимо начальника отдела, были уволены еще двое сотрудников этого отделения.

Напомним, 24 июня сообщалось, что в столице минимум 24 человека отравились газировкой, которой угостил их неизвестный злоумышленник. Отмечалось, что мужчина травил своих жертв в районе Чистых прудов, после чего отбирал ценные вещи и избивал.

При этом первые обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Мурат Сабанов угостил отравленным напитком двух человек, потерявших сознание. После госпитализации и выписки они подали заявление в полицию о том, что у них забрали деньги и телефоны. Мужчину задержали, он признал вину, однако его отпустили под подписку о невыезде.

После того, как в полицию обратилась третья пострадавшая, 25 июня Сабанова вновь задержали и поместили под стражу. В его отношении возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК РФ 158 («Кража»), 161 («Грабеж») и 162 («Разбой»). Из его квартиры правоохранители изъяли свертки с белым порошком.