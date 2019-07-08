Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров приехал на ежегодное дефиле всемирно известных итальянских дизайнеров в Италию. Он появился на нем в расшитом пайетками балахоне, чем снова привлек к себе внимание.

Частью показа оказались лошади, которым также приглянулась дорогая рубашка российской звезды. Когда Киркоров подошел к коням, чтобы сделать фотографии и снять видео, животное принялось жевать одежду певца. Это происшествие попало на видео нескольких человек, которые опубликовали их в Instagram, в том числе и сам артист.

Позируя журналистам и коллегам, Киркоров не ожидал, что лошадь укусит его и будет жевать его наряд стоимостью около 100 тысяч рублей.

«Алла! Она меня ест!» - сказал Киркоров своей спутнице.

Как отмечается в социальных сетях, поп-король не пострадал, как и его дорогой костюм.