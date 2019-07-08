Национальная комиссия Грузии по коммуникациям назвала поведение ведущего «Рустави-2» неэтичным

Национальная комиссия Грузии по коммуникациям (GNCC) прокомментировала инцидент с ведущим телеканала «Рустави-2». Георгий Габуния во время своего вечернего воскресного шоу оскорблял президента России. В GNCC считают, что такое поведение выходит за все профессиональные рамки.

«То, что мы видели на «Рустави-2» 7 июля, не имеет ничего общего со свободой слова и выражения мнений. Такое выражение формы и содержания неэтично и непристойно» - говорится в сообщении GNCC.

Добавляется, что провоцирующие насилие заявления представляют серьезную опасность для страны и граждан, а подобные действия вредят всем грузинским СМИ и дискредитируют журналистов.

Ранее на инцидент отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оскорбительные заявления в адрес страны и президента неприемлемы.