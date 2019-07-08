Mercedes столкнулcя со скорой помощью в Петербурге: видео момента

Двое фельдшеров получили травмы при столкновении автомобиля Mercedes с машиной скорой помощи в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Около 21.45 на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей столкнулись Mercedes и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП различные травмы получили двое фельдшеров», - сообщили «Звезде».

Уточняется, что легковым автомобилем управлял молодой человек 1994 года рождения, а машиной скорой помощи - мужчина 1961 года.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.