Georgian Airlines хочет сохранить рейсы Тбилиси-Москва вопреки запрету

Грузинская авиакомпания Georgian Airlines собирается сохранить рейс из Тбилиси в Москву, несмотря на запрет авиаперевозок между странами. Авиаперевозчик планирует летать транзитом через Ереван, заявила заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамуна Тандашвили.

Пассажирам этого рейса не нужно будет покидать самолет и перемещать багаж. Самолеты будут летать по данному маршруту дважды в день, сообщила Тандашвили в Facebook.

Ранее российские и грузинские перевозчики совершили свои последние рейсы между странами перед вступлением в силу запрета на авиасообщение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин из-за начавшихся в Грузии беспорядков после инцидента на Международной ассамблеи православия.

Напомним, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл сессию Ассамблеи, сев в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало протест со стороны представителей некоторых политических партий республики. Они вышли из здания - встреча была сорвана.

После этого в центре Тбилиси начались митинги. Оппозиционеры начали штурм парламента страны, полиции пришлось применить меры против протестующих.