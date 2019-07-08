Игрок сборной России по пляжному гандболу погибла в Польше в возрасте 20 лет
По предварительным данным, Екатерина Королева утонула.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Федерации гандбола России
В Польше, где проходил чемпионат Европы по пляжному гандболу, погибла игрок женской сборной России Екатерина Королева. Информацию о случившемся подтвердил Артем Лисовский, руководитель пресс-службы Федерации гандбола России.
«По предварительным данным, она утонула в водоеме, который располагается рядом с игровыми кортами. В настоящее время проводится проверка. На месте работает полиция. Федерация гандбола России оказывает содействие по всем вопросам, связанным с этим делом», - заявил Лисовский.
Он добавил, что родственников погибшей уже оповестили о случившемся. Федерация гандбола России выразила им свои соболезнования.
Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки 2-7 июля. Сборная России стала девятой.