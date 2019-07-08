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В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии

Василиса Морозова
14:50 08.07.2019
Совет Госдумы обсудит возможность запрета на поставки грузинского вина и воды, а также денежных переводов в Грузию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию. Об этом заявил журналистам руководитель фракции ЕР в российском парламенте Сергей Неверов.

По его словам, в Грузии присутствуют русофобские настроения, что «подвергает опасности граждан России».

«Разные бесчинствующие элементы нападают на российских туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки», - отметил он.

Неверов уверен, что Москва должна принять меры в связи с тем, что недружественные действия, предпринимающиеся в республике в отношении граждан РФ, должны иметь «адекватную оценку».

«Подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете ГД поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику», - подчеркнул политик.

Напомним, 20 июня в грузинской столице митингующие захватили здание парламента, в котором находились российские представители. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После чего президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан РФ в Грузию с 8 июля. Правительство обязали обеспечить возвращение россиян на родину.

Грузинские турфирмы, опасаясь потери российских туристов, предлагают им альтернативные пути – через Ереван, Бишкек или Ташкент. По подсчетам Нацбанка Грузии, экономика страны потеряет порядка 300 млн долларов в 2019 из-за сокращения потока туристов из РФ.

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