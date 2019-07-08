Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за планов провести телемост с РФ

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» в связи с планами украинского телеканала NewsOne провести телемост с Российской Федерацией. Владельца и сотрудников телеканала вызвали на допрос. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским каналом, который под санкциями, ГПУ зарегистрировала сегодня производство (возбудила дело - прим. ред.) о покушении на совершение госизмены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», - сообщил он.

По словам Луценко, все причастные к этому - от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс, - были вызваны на допрос.

«Готовится представление в суд об аресте активов», - отметил Луценко.

Канал «Россия-1» сделал анонс, что 12 июля в 18.00 между ним и телеканалом NewsOne в Киеве пройдет телемост, в роли ведущих с российской стороны выступят Андрей Малахов, Елена Кирик и Василий Голованов - с украинской. Анонс вызвал недовольство со стороны украинских политиков и журналистов. Свое возмущение высказал Национальный совет журналистов. Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что телемост является попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в соцсети заявила, что проведение телемоста между телеканалами России и Украины во время войны недопустимо.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с «Россией-1» в связи с угрозами физической расправы.