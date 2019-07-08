Евкуров назначен заместителем министра обороны РФ

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Соответствующий указ подписали в Кремле.

Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта, говорится в тексте документа, опубликованного 8 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - отмечается в документе.

Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии 26 июня. Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов.

Юнус-Бек Евкуров родился в 1963 году в селе Тарское на юге Пригородного района Северной Осетии, проходил срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота, а после поступил на учебу в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Впоследствии Евкуров служил на различных командных должностях в ВДВ, окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 2000 году ему было присвоено звание Герой России и вручена медаль «Золотая Звезда».