ВСУ открыли огонь по журналистам горловского телеканала

В ДНР журналисты местного телеканала «6 ТВ» попали под обстрел ВСУ в поселке шахты имени Гагарина. Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько.

«Только что на месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала "6 ТВ"», - цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Приходько уточнил, что украинские силовики вели огонь по журналистам из стрелкового оружия.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Накануне в ДНР под минометный обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа «Звезды». Инцидент произошел в районе села Коминтерново, никто, по счастливой случайности, также не пострадал.