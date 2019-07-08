Иран превысил оговоренный уровень обогащения урана
Накануне, 7 июля, Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по СВПД.
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Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди, пишет РИА Новости.
Тегеран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств, так как страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить необходимые требования, касающиеся экономических интересов страны.
В Иране также анонсировали третий этап, в результате которого уровень обогащения может вырасти до 20%.
Власти страны свои действия называют ответными мерами после того, как пришедший к власти в США Дональд Трамп разорвал соглашение и восстановил режим американских санкций против Исламской республики.