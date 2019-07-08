Иран превысил оговоренный уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди, пишет РИА Новости.

Тегеран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств, так как страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить необходимые требования, касающиеся экономических интересов страны.

В Иране также анонсировали третий этап, в результате которого уровень обогащения может вырасти до 20%.

Власти страны свои действия называют ответными мерами после того, как пришедший к власти в США Дональд Трамп разорвал соглашение и восстановил режим американских санкций против Исламской республики.