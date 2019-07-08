Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков
Известная певица Алла Пугачева рассказала, что уступила группе «Ленинград» композицию «о мужиках». Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на прямой эфир, который провела артистка в социальной сети Instagram вместе с Лаймой Вайкуле.
В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».
«Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «***мер». Не осмелилась я. Сережке отдала», - ответила она.
У песни есть второе название композиции - «Измерительный прибор». Петь ее, скорее всего, будут солистки группы «Ленинград». Как заявила Пугачева, у них это получится «гениально».
Исполнительница отметила, что речь идет о композиции на стихи поэтессы Солы Моновой. Новая песня выйдет в свет в декабре.
Вайкуле заявила, что хотела бы услышать данную композицию в исполнении Пугачевой.
«Поздно, тетя, петь “Боржоми”», - ответила исполнительница.
В песне героиня рассказывает, что выбирает в жизни не тех мужчин. И чтобы исправить ситуацию, она собирается изобрести «***мер».