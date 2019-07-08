Рабочие мосты демонтируют в Керченском проливе

Металлические конструкции, соединявшие участки стройки моста, демонтируют в Керченском проливе. Демонтаж выполняется совместно с водолазами.

«Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. «Времянки» выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой», - заявил заместитель гендиректора по инфраструктурных проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин.

Временные конструкции, передает инфоцентр «Крымский мост», служили для обеспечения перемещения и работы тяжелой техники, а также доставки материалов.

Сейчас идет процесс среза трубчатых свай ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородный резки. Потом их поднимут на поверхность и поэтапно перевезут в другие регионы России для строительства новых объектов.

По словам генерального директора компании «СГМ-Мост» Александра Островского, сейчас стройка с рабочих мостов - редкое явление, так как затрачивается много времени на их возведение. Первая конструкция соединила косу и остров Тузла осенью 2015 года. Всего было построено 100 пролетов на 101 опоре общим весом более 7900 тонн.

«Такая подготовка потом дала нам фору: мы свели к минимуму зависимость от штормовой погоды и техфлота и получили возможность в хорошем темпе и с надлежащим качеством выполнить большие объемы свайных, бетонных и других работ», - добавил Островский.

Кроме того, строительство дополнительных сооружений привели к развитию морской растительности на сваях мостов. Это привлекло рыбу и увеличило ее количество в районе строительства.